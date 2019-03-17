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أخبار محلية > اكتشاف 3 مواقع أثرية في مدركة الجموم بمكة المكرمة
17/03/2019   1:23 م

اكتشاف 3 مواقع أثرية في مدركة الجموم بمكة المكرمة

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أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة، عن اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية في مركز مدركة التابع لمحافظة الجموم.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت عمليات تنقيب أسفرت عن الكشف عن نقوش إسلامية ورسوم صخرية ونقش إسلامي أثري آخر، لافتة إلى أنه تم نقل الاكتشافات إلى متحف مكة المكرمة للآثار والتراث.

وقال المدير العام للهيئة في مكة المكرمة الدكتور هشام مدني، إن المواقع المكتشفة يعود تاريخها إلى عصور قديمة في مدركة، تشمل رسوماً صخرية ونقوشاً إسلامية مبكرة، مؤكداً أنه جرى توثيقها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يجري تسجيل هذه المواقع الأثرية المهمة في منطقة مكة المكرمة، مبيناً أنه جرى نقل نقش حجري لمستودع متحف مكة المكرمة، لدراسته وحفظه وتسجيله في السجل الوطني للآثار.

اكتشاف 3 مواقع أثرية في مدركة الجموم بمكة المكرمة

أخبار محلية
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