تداول ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تطير في الهواء وترتطم في أحد الأنفاق زاعمين أنه وقع بمكة المكرمة، فيما أوضح مصدر بمرور العاصمة المقدسة حقيقة الفيديو مبيناً أنه حدث خارج المملكة.
ويبين الفيديو سيارة تنحرف فجأة عن الطريق الرئيسي لتفقد اتزانها وتحلق في الهواء ثم ترتطم بمقدمة النفق الذي يشبه أنفاق العاصمة المقدسة، حيث ذكر متناقلوه أن الحادث وقع بمكة المكرمة.
من جانبه، أوضح مصدر بمرور العاصمة المقدسة أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيراً بحسب “سبق” إلى أن المرور نفى هذا الحادث قبل عدة أشهر.