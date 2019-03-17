1300 قضية ضد المماطلين بالسداد في عقد الإيجار الموحد

أفادت مصادر بوزارة العدل أن أعداد القضايا ضد المسجلين في عقد “الإيجار السكني الموحد”، والمماطلين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها بلغت نحو 1300 قضية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن تلك القضايا وصل عددها في منطقة مكة المكرمة وحدها إلى 681 قضية بنسبة بلغت 52.4%، كما حلت منطقة الرياض في المرتبة الثانية من حيث عدد القضايا بـ 300 قضية.
ولفتت إلى أن المنطقة الشرقية جاءت ثالثة من حيث تلك القضايا بـ 127 قضية، وجازان بـ 65 قضية، والقصيم بـ 12 قضية، والمدينة المنورة بـ 60 قضية، وتبوك بـ 23 قضية، إلى جانب 37 قضية في الباحة وحائل ونجران وعسير والجوف والحدود الشمالية.