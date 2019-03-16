“الانضباط” ترفض احتجاج الهلال ضد الوحدة بسبب المادة 132/1.. هذا نصها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (السبت) 3 قرارات، رفضت فيها احتجاجات تقدمت بهم أندية (الهلال والفيحاء والحزم).
وتفصيلاً، أوضحت اللجنة أنها قبلت شكلاً احتجاج الهلال ضد نادي الوحدة بشأن نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورفضته موضوعاً، لعدم توافر شرط المادة 132/1 من لائحة الانضباط والأخلاق.
ورفضت احتجاج نادي الفيحاء ضد نادي الاتحاد بشأن نظامية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني، لعدم توافر شرط المادة 132/1من لائحة الانضباط والأخلاق، كما رفضت احتجاج نادي الحزم ضد نادي أحد بشأن نظامية مشاركة اللاعب عبدالله العويشير لنفس السبب وقبوله شكلاً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المادة 132/1 من لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي رفضت اللجنة الاحتجاجات بسببها، تنص على أن الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد.