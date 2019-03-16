كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عبور نحو 100 مليون مسافر عبر مطارات المملكة خلال عام 2018، لافتة إلى أن ذلك هو العدد الأعلى للمسافرين والرحلات الجوية في تاريخ الطيران بالمملكة.
وأظهرت الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018 حاجز (99.86) مليون مسافر، غادروا عبر (771,828)، رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.
وأشارت إلى أن نسبة النمو في أعداد المسافرين ارتفعت خلال العام 2018 إلى (8%) قياساً بالعام 2017 التي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى (92.42) مليون مسافر، وسجلت الرحلات الجوية خلال العام 2018م نسبة نمو وصلت إلى (4.1%) قياساً بالعام 2017 الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى (741,293) رحلة جوية.
وشكلت مطارات المملكة الدولية نموا في حركة المسافرين خلال عام 2018م إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادروا عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.وفق “أخبار 24”.
وبينت الهيئة أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تصدّر أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال العام 2018م، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار المؤسس (35.8) مليون مسافر، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في المرتبة الثانية، بعدد مسافرين وصل إلى (27.9) مليون مسافر، بينما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ خلال 2018م (10.4) مليون مسافر.
ورصدت الهيئة أبرز 5 وجهات دولية حسب حركة المسافرين، وتصدرت دولة الإمارات القائمة، فيما جاءت مصر في المركز الثاني، وحلت باكستان في المركز الثالث، وجاءت الهند في المركز الرابع، بينما احتلت تركيا المركز الخامس في قائمة أكثر الوجهات الدولية حركة في أعداد المسافرين لعام 2018م.