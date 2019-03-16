وزير “العمل” يطمئن على صحة “الأنصاري” المصاب بنيوزيلندا ويوجه بمنح والدته إجازة لمرافقته

أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اتصالا هاتفياَ بوالدة المواطن أصيل الأنصاري الذي أصيب في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، إذ اطمأن على صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم بنيوزيلندا.
وتعمل والدة الأنصاري موظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة، وقد وجه الوزير بمنحها إجازة لمرافقة ابنها هناك خلال فترة العلاج، وللاطمئنان على وضعه الصحي.
وكانت سفارة المملكة في نيوزيلندا أوضحت أن “الأنصاري” خضع لعملية جراحية صباح اليوم السبت وأن حالته مستقرة، ويتوقع خروجه غداً. وفق “أخبار 24”.