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أخبار محلية > الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين
16/03/2019   2:22 م

الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين

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يطل الأمير الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرةً مساء الإثنين المقبل، للحديث عن عدد من القضايا.

وأعلن برنامج “في الصورة” الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر على “روتانا خليجية” أن الأمير الوليد سيحل ضيفاً على الحلقة المقبلة من البرنامج العاشرة مساء الإثنين.

وأوضح أن اللقاء سيتناول مواضيع سياسية واقتصادية إضافةً إلى شؤون المجتمع والشأن الرياضي، وسينطلق من الأسئلة الجريئة إلى الإجابات الشفافة.

حسب “أخبار 24”.

الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين

أخبار محلية
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