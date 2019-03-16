الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين

يطل الأمير الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرةً مساء الإثنين المقبل، للحديث عن عدد من القضايا.
وأعلن برنامج “في الصورة” الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر على “روتانا خليجية” أن الأمير الوليد سيحل ضيفاً على الحلقة المقبلة من البرنامج العاشرة مساء الإثنين.
وأوضح أن اللقاء سيتناول مواضيع سياسية واقتصادية إضافةً إلى شؤون المجتمع والشأن الرياضي، وسينطلق من الأسئلة الجريئة إلى الإجابات الشفافة.
الإثنين 18 مارس، 10 مساء، على شاشة #خليجية
لقاء حصري مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز عبر برنامج في الصورة مع الإعلامي عبد الله المديفر.. ترقبونا#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/bYkUKIOqek
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١٦ مارس ٢٠١٩
حسب “أخبار 24”.