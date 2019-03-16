بالفيديو.. العداء علي الماس يحرز أول ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين

أحرز العداء السعودي علي الماس أول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 100 متر، في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشيئن، المقامة في هونج كونج.
ونجح الماس في إنهاء السباق الذي أقيم اليوم (السبت) بزمن قياسي (10:56) ثانية، كأسرع لاعب آسيوي، محطماً رقمه الذي سجله في السباق قبل النهائي.
وكان اللاعب قد تأهل لنهائي سباق 100 متر، مسجلاً أفضل توقيت في نصف نهائي السباق عندما أنهاه بزمن 10:82 ثانية.
العداء السعودي علي الماس يفوز بأول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين عندما أحرز قبل قليل ذهبية سباق 100 م في #بطولة_آسيا_الثالثة_لألعاب_القوى_للناشئين المقامة في هونج كونج، عندما أنهى نهائي السباق بزمن 10:56 ثانية، كأسرع لاعب آسيوي.
مبروك للوطن 🇸🇦 pic.twitter.com/AGpSqBjndh
— الأولمبية السعودية (@saudiolympic) ١٦ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.