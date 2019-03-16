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اخبار رياضية > بالفيديو.. العداء علي الماس يحرز أول ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين
16/03/2019   2:20 م

بالفيديو.. العداء علي الماس يحرز أول ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين

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أحرز العداء السعودي علي الماس أول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 100 متر، في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشيئن، المقامة في هونج كونج.

ونجح الماس في إنهاء السباق الذي أقيم اليوم (السبت) بزمن قياسي (10:56) ثانية، كأسرع لاعب آسيوي، محطماً رقمه الذي سجله في السباق قبل النهائي.

وكان اللاعب قد تأهل لنهائي سباق 100 متر، مسجلاً أفضل توقيت في نصف نهائي السباق عندما أنهاه بزمن 10:82 ثانية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العداء علي الماس يحرز أول ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين

اخبار رياضية
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