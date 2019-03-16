يعمل الاتحاد السعودي للهجن من خلال تنظيمه للسباقات وفق معايير عالمية متطورة لقياس الزمن ومتابعة الانطلاق والوصول وفق أحدث تقنيات عالمية لضمان نزاهة السباقات وحفظ الحقوق.
ولعل من أبرز هذه التقنيات برنامج تحكيم خط النهاية “photo finish” الذي يعمل على رصد دقيق جداً تصل نسبة دقته إلى 6 آلاف جزء من الثانية، بحيث لا يمكن تحديد ذلك بالعين المجردة للمحكم أو المشارك في بعض الحالات التنافسية التي تصل لتقارب شديد في لحظة وصولها.
ويعتمد الحكام استخدام تقنية خط النهاية، لإيضاح أي من الهجن المشتركة في السباق قد تمكن من الوصول أولاً، ولمس خط النهاية، حيث يتم رصد النتائج بعد معاينة البرنامج الذي يعمل على تحليل البيانات التلفزيونية المرتبطة بنظام الجرافيك من البرنامج إلى محتوى رقمي دقيق.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن عمل على تجهيز عربة تحكيم متنقلة لدعم جميع مسابقات الاتحاد السعودي للهجن الرسمية وتزويدها بهذا البرنامج.
وفق “أخبار 24”.