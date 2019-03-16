السفارة في نيوزيلندا: المواطن أصيل الأنصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة

أفادت سفارة المملكة في نيوزيلندا بأن المواطن أصيل الأنصاري الذي أصيب في الهجوم على مسجدين أمس (الجمعة) خضع لعملية جراحية صباح اليوم وحالته مستقرة.
وأبانت أن موظفي السفارة قاموا بزيارة الأنصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته، حيث خضع لعملية جراحية صباح اليوم، وحالته مستقرة حالياً، ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً.
وأكدت السفارة أنها تحرص على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايست تشيرش، وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع.
وقتُل نحو 50 شخصاً وأُصيب 20 آخرون عندما فتح مسلحون النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية عقب صلاة الجمعة. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت السفارة إصابة مواطنَيْن في الجريمة فيما تُوفي المواطن محسن الحربي الذي انتشرت صورته بكثافة على مواقع التواصل وهو يرفع السبابة أثناء حمله مصاباً من مسرح الجريمة.