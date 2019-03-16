“أمير المدينة” يوجه باستبعاد مخالف في فعاليات “أبا الدود” وتواجد “الهيئة” بصورة مستمرة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان باستبعاد أحد المشاركين بإحدى الفعاليات التي أقيمت في أبا الدود شمال المدينة المنورة، من المشاركة نهائياً بعد ثبوت مخالفته.
وأصدرت المنطقة بياناً بعد ما تدوول في وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الفعالية، موضحة أنه بناء على توجيهات أمير المنطقة تم التحقق مما تدوول من تجاوزات غير مرخص لها، حيث تبين صدور مخالفة من أحد المشاركين في الفعالية.
وأوضحت أن المشارك استبعد نهائياً من المشاركة كما أخذ تعهد على المنظم بأهمية التقيد بتنظيم الفعالية وفق الأنظمة واللوائح وفي إطار الضوابط الشرعية واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة. وفق “أخبار 24”.
كما وجه أمير منطقة المدينة بتواجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات ذات العلاقة طيلة أيّام الفعالية، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.