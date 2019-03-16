تحدث أحد المصابَين السعوديَين في الجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجدان في مدينة كرايسترتش النيوزيلاندية وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى عما حدث خلال الهجوم.
وقال أصيل الأنصاري ـ في مداخلة هاتفية على قناة العربية -: إنه كان مع المصلين في مسجد النور عندما دخل الإرهابي المسجد في الوقت ما بين نهاية الخطبة الثانية وإقامة الصلاة.
وأضاف أن الإرهابي أطلق النار مباشرة على المصلين الموجودين أمامه ثم وجه سلاحه تجاه الإمام وبدأ في إطلاق النار تجاهه، موضحاً أنه أصيب في قدمه أثناء محاولته الخروج من المسجد.
وتابع أنه التجأ بعد خروجه لمنزل قريب من المسجد وأخذه السكان إلى المستشفى مباشرة، مؤكداً أن الشرطة النيوزيلاندية تأخرت في الوصول لموقع الجريمة الإرهابية.
كما أوضح أن المهاجم لمسجد النور إرهابيّ واحد، في حين هاجم المسجد الآخر ثلاثة إرهابيين، لافتاً إلى أن المسجد الآخر يبعد عن مسجد النور قرابة 5 كيلومترات.
وفق “أخبار 24”.