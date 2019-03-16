الملك سلمان: مجزرة نيوزيلاندا عمل إرهابي.. وعلى المجتمع الدولي مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المجزرة التي وقعت بحق المصلين في نيوزيلاندا أمس الجمعة، عمل إرهابي، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب.
وقال الملك سلمان عبر تغريدة في حسابه الرسمي بتويتر: “إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب”. حسب “أخبار 24”.
وختم التغريدة بالدعاء قائلاً: “نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين”.