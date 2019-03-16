السفير العراقي: ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع المملكة إلى مليار دولار.. وافتتاح منفذ عرعر سيحدث طفرة نوعية

كشف السفير العراقي في المملكة الدكتور قحطان طه خلف، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع المملكة خلال 2018 إلى مليار دولار، وذلك بعد أن كانت 400 مليون دولار في عام 2017.
ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ستشهد طفرة نوعية في مستوى التبادل بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر البري والمنفذ العراقي في شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن افتتاح المنفذ سيجعل الحركة التجارية بين البلدين أسهل، خاصة أنها تتم حالياً تتم بطريقة معقدة إما عن طريق الأردن، أو عن طريق الكويت، ولا يوجد طريق مباشر.
وأكد وفقا لـ”الرياض” أن منفذ جديدة عرعر سيكون بطاقة 150 شاحنة بالساعة الواحدة، وسيكون وفقاً لأحدث التقنيات الدولية، لافتا إلى أن السفارة العراقية في المملكة بدأت بمنح فيزا الدخول للمستثمرين من رجال الأعمال السعوديين.
يذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات ملتقى أعمال البعثة التجارية غداً الأحد بحضور م. خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وم. عبد العزيز العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة، وسفير العراق لدى المملكة د. قحطان طه خلف.