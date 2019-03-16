بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل وفـاة والده في الهجوم الإرهـابي بنيوزيلاندا

روى الدكتور فراس الحربي تفاصيل وفاة والده، الذي استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة؛ إثر الهجوم الإرهـابي الذي وقع أمس الجمعة في نيوزيلاندا.
قال إنه تفاجأ بسماع نبأ استشهاد والده بعد تعرّضه لحادث إطلاق نار داخل المسجد، من أبناء عمومته هناك، لافتاً إلى أن والده كان نائب رئيس المركز الإسلامي في نيوزيلاندا، وكان الإمام الثاني للمسجد الذي تعرّض لإطلاق النار.
وناشد من خلال برنامج “يا هلا” وزارة الخارجية نقل الجثمان إلى السعودية، لافتاً إلى حرص المملكة وقيادتها على تسهيل إجراءات مثل هذه الأمور. وفق “أخبار 24”.
#فيديو
د. فراس الحربي يروي تفاصيل وفاة والده الذي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في #نيوزيلندا #برنامج_ياهلا #هجوم_نيوزيلندا_الارهابي#HelloBrother#NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/sztznbexWi
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 16, 2019