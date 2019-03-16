حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت بمناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (السبت) على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن تلك الحالة ستتأثر بها أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، لافتةً إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة.
ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20-45 كم/ساعة) مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة (18-40 كم/ساعة)، إلى جانب ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.