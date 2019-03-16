نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الخارجية: الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلاندا
16/03/2019   9:52 ص

وزير الخارجية: الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلاندا

+ = -
638

قال وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف إن الوزارة وفور وقوع الحـادث الإرهـابي الأليم في نيوزيلاندا، باشرت متابعتها للحـادث من خلال سفارة المملكة هناك، للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للمصـابين السعوديين، حيث يتماثل أحدهما للشفاء فيما انتقل الآخر إلى رحمة الله.

وأضاف العساف أن الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلاندا لضمان أمنهم وسلامتهم وبتعاون مع الجهات المختصة هناك.

وأكد أن هذا العمل الإرهـابي البشع يتطلب من الجميع مواصلة الجهد لمحاربة خطاب الكراهية ومواجهة كل مسببات العنف والإرهاب. وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلاندا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032892.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.