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أخبار محلية > ماذا قالت سفيرة بلجيكا أثناء زيارتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؟
16/03/2019   9:51 ص

ماذا قالت سفيرة بلجيكا أثناء زيارتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؟

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أكدت سفيرة مملكة بلجيكا في الرياض “دومينيك مينور” أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم صورة طبيعية للثقافة السعودية وتراثها، وأن سباقات الهجن من أهم المسابقات لديها.

وأوضحت أن ما شاهدته من فعاليات وعروض ضخمة جعلها تهتم ومن معها لمعرفة المزيد عن الثقافة السعودية، كما أنه من الصعب أن تحدد أي فعالية هي الأفضل، فجميعها رائعة ومبهرة، كما أنها ستكرر زيارتها الأيام القادمة، فالأجواء هناك لا تُمل.

وأضافت أن سباقات الهجن من أهم المسابقات لديها، لأن شدة الحماس فيها عالية جداً، وتحديداً عندما يكون مُلاكها بجوارها وهم على سياراتهم الخاصة ويهتفون لها لكي تنطلق بشكل أسرع لتفوز بالمركز الأول في السباق.وفق “أخبار 24”.

وزارت السفيرة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية، للمرة الأولى، وحرصت على متابعة أشواط السباقات والتي تستمر حتى 23 مارس الجاري، على فترتين صباحية ومسائية.

ماذا قالت سفيرة بلجيكا أثناء زيارتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؟

أخبار محلية
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