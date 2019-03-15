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اخبار رياضية > شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته اليومية
15/03/2019   10:24 م

شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته اليومية

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالخرج #الشعلة تدريباته اليومية لمواجهته القادمة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان .

شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته اليومية

اخبار رياضية
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