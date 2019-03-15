عبر نجم كرة الركبي النيوزيلندي المسلم “سوني بيل وليامز” عن تأثره وحزنه الشديدين لسقوط ضحايا أبرياء في المذبحة التي وقعت اليوم الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وأظهر مقطع فيديو اللاعب وليامز وهو يتحدث متأثراً، وظهرت الدموع في عينيه، مستنكراً ما حدث لأبرياء داخل المسجدين، وبدا مصدوماً من هول الحدث، داعياً للمتوفين بالرحمة والفردوس الأعلى، وأن تتماسك أسرهم بعد هذا الحادث الأليم.
يُذكر أن الشرطة النيوزيلندية ألقت القبض على 4 مشتبه بهم في حادثي إطلاق نار كثيف داخل مسجدين في مدينة كرايست تشرش، نتج عنهما سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وفق “أخبار 24”.