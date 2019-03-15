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أخبار المناطق > تعرف لماذا رفضت ألمانيا تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية؟
15/03/2019   10:16 م

تعرف لماذا رفضت ألمانيا تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية؟

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كشف متحدث المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، أن المكتب لن يقوم بتحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت عقب إقلاعها من أديس أبابا وهي في طريقها إلى نيروبي.

وأوضح المتحدث جيرموت فريتاج أن طراز الطائرة المنكوبة بوينغ 737 ماكس-8 طراز جديد وله صندوق أسود حديث يعتمد على برمجيات مختلفة عن سابقه، ولذا فالمكتب لا يستطيع القيام بذلك.

وكان متحدث شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة “بوينيغ 737 ماكس 8” إلى ألمانيا للتحليل، وبعد رفضها لجأت الشركة إلى فرنسا حيث سيتم تحليلهما هناك. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن 157 شخصاً لقوا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم الطائرة بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

تعرف لماذا رفضت ألمانيا تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية؟

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