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أخبار محلية > “صحة تبوك” تفند ما جاء في فيديو “مُسنة” مستشفى الملك فهد التخصصي.. وتوضح حالتها
15/03/2019   10:15 م

“صحة تبوك” تفند ما جاء في فيديو “مُسنة” مستشفى الملك فهد التخصصي.. وتوضح حالتها

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كشفت “صحة تبوك” حقيقة مقطع فيديو متداول لمسنة تشتكي من سوء المعاملة من قبل ممرضة، إضافة إلى بيع الأطعمة والمشروبات عليها بثمن مبالغ فيه، وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

وأوضحت صحة تبوك أن ما ورد في المقطع غير صحيح، فالمسنة من جنسية عربية تعاني من أمراض مزمنة ودرجة وعيها متفاوتة وغير مدركة لما تقول، وأنها تتلقى الخدمات العلاجية والتغذية على أكمل وجه.

وأضافت أن المريضة ليس لها من يعولها، وبدون أقارب، وتُقدم لها جميع الخدمات التمريضية دون أي تقصير، وأن ما ذكر في المقطع من علامات على ذراعها، فهو عبارة عن موضع للحقن التي تتلقاها في الجلد “هيبارين”.حسب “أخبار 24”.

وأكدت “صحة تبوك” أن المريضة منومة بالمستشفى منذ تاريخ 18/ 8/ 1438هـ، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد مَن صوّر هذا المقطع دون وجود إثباتات.

“صحة تبوك” تفند ما جاء في فيديو “مُسنة” مستشفى الملك فهد التخصصي.. وتوضح حالتها

أخبار محلية
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