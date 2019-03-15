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اخبار رياضية > “الفيفا” يُعلن زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لـ 24 فريقاً .. وأندية أوربية تعترض
15/03/2019   10:14 م

“الفيفا” يُعلن زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لـ 24 فريقاً .. وأندية أوربية تعترض

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وافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، على زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقاً ، وذلك بدايةً من عام 2021 وفقاً لما أعلنه رئيس الفيفا “جياني انفانتينو”.

وأوضح انفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في ميامي، أنه تمت الموافقة في الاجتماع على أن تقام البطولة في شهري يونيو ويوليو، نافياً تنظيم قطر لبطولة 2021 حيث سيتم الإعلان قريباً عن البلد المنظم.

وبالرغم من اعتراض بعض الأندية الأوروبية على زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة، إلا أن كافة القارات الأخرى أبدت الموافقة على النظام الجديد، تزامناً مع بحث الفيفا إمكانية زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً على أن يكون القرار النهائي في يونيو المقبل.وفق “أخبار 24”.

“الفيفا” يُعلن زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لـ 24 فريقاً .. وأندية أوربية تعترض

اخبار رياضية
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