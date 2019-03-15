أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، تحذيراً من استخدام منتج زراعي أمريكي الصنع بجميع تشغيلاته وتواريخ إنتاجه، لكونه منتجاً غير مسجّل لدى الهيئة ولعدم التأكّد من صلاحيته للاستخدام.
وحذّرت الهيئة في بيانٍ لها، من منتج حبوب لقاح نحل من نوع فوريفر Forever Bee Pollen، لعدم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرّة بالصحة ومن سلامته وصلاحيته، ولكونه يسوّق بادعاءات طبية مضللة.
كما وجّهت “الغذاء والدواء”، عدة نصائح للمستهلكين خاصة بالمنتج وهي: عدم استخدامه والتخلّص منه، وتجنّب استخدام المستحضرات غير المسجّلة لدى الهيئة والمستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.
وفق “أخبار 24”.