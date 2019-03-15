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أخبار محلية > وفاة المواطن الذي نشرت صورته متشهداً أثناء إسعافه في مسرح الجريمة الإرهابية نيوزيلاندا
15/03/2019   10:13 م

وفاة المواطن الذي نشرت صورته متشهداً أثناء إسعافه في مسرح الجريمة الإرهابية نيوزيلاندا

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استشهد اليوم (الجمعة) المواطن الذي ظهر في إحدى الصور المأخوذة من مسرح الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلاندية محمولاً على نقالة الإسعاف رافعاً سبابته.

وانتقل المواطن محسن المزيني الحربي إلى رحمة الله متأثراً بإصابته بخمس رصاصات، وذلك بعدما نقل للمستشفى وهو في حال صحية حرجة.

والحربي رجل أعمال سعودي في العقد السابع من العمر يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في نيوزيلندا منذ 25 عاماً، وكان قبل ذلك قد سكن اليونان والولايات المتحدة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

وآخر مرة زار فيها الحربي المملكة كانت قبل أربع سنوات، وكان أفراد أسرته المقيمون في المملكة يستعدون للسفر إلى نيوزيلندا للبقاء بجانبه قبل أن يعلن عن استشهاده.

وفاة المواطن الذي نشرت صورته متشهداً أثناء إسعافه في مسرح الجريمة الإرهابية نيوزيلاندا

أخبار محلية
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