نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يستنكران العمل الإرهابي الجبان في نيوزيلندا.. ويعزيان الحاكمة والشعب وأسر المتوفين
15/03/2019   10:12 م

خادم الحرمين وولي العهد يستنكران العمل الإرهابي الجبان في نيوزيلندا.. ويعزيان الحاكمة والشعب وأسر المتوفين

+ = -
482

أرسل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اليوم (الجمعة)، برقيتي عزاء ومواساة للحاكمة العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشرش.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المشين، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وللشعب النيوزلندي، داعياً الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين.

كما استنكر ولي العهد الهجوم الإرهابي الجبان، معبراً عن مواساته لحاكمة نيوزيلندا وللشعب النيوزلندي، ودعا الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.

خادم الحرمين وولي العهد يستنكران العمل الإرهابي الجبان في نيوزيلندا.. ويعزيان الحاكمة والشعب وأسر المتوفين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.