والد السعودي المصاب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي ينشر فيديو لابنه أثناء رفعه الأذان من المسجد

أكد مواطن سعودي نجاة ابنه من الهجوم الذي تعرض له مسجدان في نيوزيلندا عقب صلاة الجمعة اليوم، كما نشر مقطع فيديو لابنه وهو يرفع أذان صلاة الجمعة من مسجد النور (أحد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم).
وقال “أبو محمد الفقيهي” عبر حسابه في “تويتر”: ” #حـادث_نيوزيلندا_الإرهابي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، الذي نجى ولدي محمد من هذا العمل الإرهابي، ورحم الله أصدقاءه وأصحابه الذين استشهدوا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وأسأل الله أن يلهم أهاليهم ومحبيهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما نشر مقطع فيديو لابنه وهو يرفع الأذان من مسجد النور الذي وقع به العدد الأكبر من الضحايا في هجومي اليوم، وعلق عليه قائلاً: “#حـادث_نيوزيلندا_الإرهابي الحمد الله الذي نجاك يا نور عيني يا محمد وأنت تأذن لصلاة الجمعة أسأل الله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وأعوذك بالله أن تغتال من تحتك ورحم الله أصدقاءك وأصحابك الذين استشهدوا”. وفق”أخبار 24″.
وكان مسلح قد أقدم على فتح النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا وقت فراغ المصلين من صلاة الجمعة، وأسفر الهجوم عن مقتـل ما لا يقل عن 49 شخصاً وإصابة 20 آخرين.
وأعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة مواطنين سعوديين في الهجومين، مشيرةً إلى أنهما يرقدان في المستشفى لتلقي العلاج وأنها تتابع حالتهما بانتظام.
#حادث_نيوزيلندا_الارهابي الحمد الله الذي نجاك يا نور عيني ي محمد وانت تأذن لصلاة الجمعه اسأل الله ان يحفظك من يديك ومن خلفك ومن فوقك واعوذك بالله ان تغتال من تحتك ورحم الله أصدقائك وأصحابك الذين استشهدو pic.twitter.com/nBrNgZffHV
— 💚ابومحمد الفقيهي (@FaqeheA) ١٥ مارس ٢٠١٩