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أخبار محلية > تعرف على الحالات التي تكون شركة الاستقدام مسؤولة فيها عن العامل المنزلي بعد تسليمه لصاحب العمل
15/03/2019   5:05 م

تعرف على الحالات التي تكون شركة الاستقدام مسؤولة فيها عن العامل المنزلي بعد تسليمه لصاحب العمل

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أرشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين إلى الحالات التي تكون شركة أو مكتب الاستقدام خلالها مسؤولة عن العامل الذي توسطت في استقدامه خلال أول 90 يومًا من تسليمه لصاحب العمل.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أوضحت الوزارة أن المادة (39) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات تنص على أن شركة الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسطت في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في عدد من الحالات.

وبيَّنت أن تلك الحالات تشمل امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل على أن يتم إثبات ذلك بقرار صادر من لجان الفصل لعمال الخدمة المنزلية، التغيب عن العمل، عدم التزام العامل بتنفيذ مهامه وفقاً لعقد العمل المبرم معه. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل الحالات: عدم توفر الخبرة المطلوبة لديه، إصابة العامل بمرض لا يمكنه من أداء عمله، ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية والأمنية التي أجريت للعامل.

تعرف على الحالات التي تكون شركة الاستقدام مسؤولة فيها عن العامل المنزلي بعد تسليمه لصاحب العمل

أخبار محلية
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