بالصور.. مجلس صلح برعاية الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

تم بفضل الله عقد مجلس صلح برعاية وحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري آل سعود بين عبدالعزيز بن محمد الوتيد وخالد بن محمد العتيبي ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الاكترونية سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن قائلا نشكر الله عزوجل على إتمام هذا الصلح ونسأل الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم ، ولا يخفى على الجميع الجهود المبذولة في مجال الصلح من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وأخي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ، وأنوه بجهود الشيوخ المشاركين في الصلح وهم الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالله بن زيد بن إبراهيم العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي أبو سكيتة القحطاني والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ين زيد العقيلي الخالدي والشيخ سعود بن محمد بن سعود الحقباني شيخ قبيلة آل مرشد الحقبان والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ محمد بن سعود الراجح العنقري والشيخ فايز بن صويلان الحقباني والشيخ سعود بن عبدالعزيز العقيلي والشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن المسعود والشيخ خالد بن محمد المجلي وجميع الأعيان الحاضرين ، وأشكر أطراف القضية على تقبلهم لجاهنا وجه الشيوخ الحاضرين ، ولا أنسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الاستاذ سعود الضحوك على تغطيتها لمجالس الصلح ، سائلا الله ان يحفظ علينا ديننا وقيادتنا الرشيدة وبلادنا الوفية وشعبنا النبيل .