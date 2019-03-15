محاكمة قاصر اعتدى على طبيب سعودي بشكل وحشي لسرقته بأحد الشوارع

اتهمت محكمة إيرلندية قاصر إيرلندي بالاعتداء على طبيب سعودي بوحشية وسرقته في أحد شوارع العاصمة الإيرلندية دبلن.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بإيقاف الطبيب الذي كان قد تخرج في الكلية الملكية للجرّاحين، وقام بمهاجمته باللكمات والركلات بشكل وحشي حتى أسقطه أرضاً وقام بسرقة ما في جيبه، ولم يتمكّن الضحية من حضور حفل التخرج في اليوم التالي، كما لم يتمكّن من العودة إلى المملكة بسبب إصابته القوية التي تطلبت علاجاً إضافياً.
وتبين أن عدداً آخر من الضحايا يبلغ ثلاثة رجال تقدّموا كذلك بشكاوى ضدّ المتهم و أصدقائه؛ لقيامهم بالاعتداء عليهم بالطريقة نفسها وسرقة ما يملكون. وفق موقع صدي.
ويلاحق المتهم وأصدقاؤه تهماً عدة؛ من بينها السرقة والاعتداء والاحتيال، وتم إطلاق سراحهم بكفالة، مؤقتاً، إلى حين موعد محاكمتهم الذي سيحدّد في وقتٍ لاحق.