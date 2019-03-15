سحب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.. تعرف على النتائج

جرت في مدينة “نيون” السويسرية قبل قليل فعاليات سحب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعود الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “اليويفا” إلى نظام “القرعة الشاملة”، عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معاً، ما يعنى إمكانية توقع طرفى المباراة النهائية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
أياكس * يوفنتوس.
ليفربول * بورتو.
توتنهام * مانشستر سيتي.
برشلونة * مانشستر يونايتد.
أما مباريات نصف النهائي فجاءت كالتالي:
المباراة الأولى: الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي سيواجه الفائز من مواجهة أياكس ويوفنتوس.
المباراة الثانية: الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من مباراة ليفربول وبورتو.
وسيكون الفائز من نصف النهائي الأول هو مستضيف المباراة النهائية.
وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومى 9 و10 أبريل المقبل، فيما تجري مباريات الإياب يومى 16 و17 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تُلعب مباريات ذهاب الدور نصف النهائى يومى 30 أبريل و1 مايو، ومواجهات الإياب يومى 7 و8 مايو، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.