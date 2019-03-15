أعرب سلطان مندش، لاعب فريق الكرة بنادي الفيصلي، عن سعادته الكبيرة باستدعائه للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول.
وسجل سلطان مندش هدفًا، ليقود الفيصلي لفوز كبير على نظيره القادسية بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووصف مندش هدفه، بأنه توفيق من الله، ونتاج مجهود التدريبات.
وعن انضمامه لصفوف الأخضر، قال مندش “فرحت أول ما سمعت بانضمامي للمنتخب، لقد اجتهدت الفترة الماضية ووفقني الله، وأتمنى أن أقدم الكثير للنادي والمنتخب خلال الفترة القادمة، وأسعى لإثبات نفسي في المرة الأولى التي ارتدي فيها قميص الأخضر”.
جدير بالذكر أن يوسف عنبر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أعلن قائمة الأخضر، من أجل الدخول في معسكر مارس، استعدادًا لمواجهة الإمارات وغينيا الاستوائية في مباراتين وديتين، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
أعرب سلطان مندش، لاعب فريق الكرة بنادي الفيصلي، عن سعادته الكبيرة باستدعائه للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول.
وسجل سلطان مندش هدفًا، ليقود الفيصلي لفوز كبير على نظيره القادسية بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووصف مندش هدفه، بأنه توفيق من الله، ونتاج مجهود التدريبات.
وعن انضمامه لصفوف الأخضر، قال مندش “فرحت أول ما سمعت بانضمامي للمنتخب، لقد اجتهدت الفترة الماضية ووفقني الله، وأتمنى أن أقدم الكثير للنادي والمنتخب خلال الفترة القادمة، وأسعى لإثبات نفسي في المرة الأولى التي ارتدي فيها قميص الأخضر”. وفق “سعودي”.
جدير بالذكر أن يوسف عنبر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أعلن قائمة الأخضر، من أجل الدخول في معسكر مارس، استعدادًا لمواجهة الإمارات وغينيا الاستوائية في مباراتين وديتين، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.