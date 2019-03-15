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اخبار رياضية > المرزوقي يكشف وضع عموري وتجديد عقده مع الهلال
15/03/2019   2:32 م

المرزوقي يكشف وضع عموري وتجديد عقده مع الهلال

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أكدت مصادر مطلعة لصحيفة ( صدى ) أن تواجد نادر المرزوقي وكيل أعمال اللاعب عمر عبدالرحمن في نادي الهلال هي زيارة روتينيه ، أَطلع خلالها المرزوقي مسوؤلي الفريق على مراحل علاج عموري و أخر تطورات إصابته.

وحول وضع عموري وتجديد عقده قال ذات المصدر: ملف التجديد مؤجل مؤقتا ، ومن المقرر إجتماع يجمع إدارة النادي بالمرزوقي لبحث إمكانية إستمرار عموري مع الهلال قبل نهاية الموسم، وستكون رؤية زوران الفنية هي نقطة الحسم في مسألة التجديد من عدمه.

وكان عموري تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الشباب الدورية بداية الدوري، ويعيش حاليا اخر مراحل التأهيل استعداد لعودته للملاعب من جديد.

المرزوقي يكشف وضع عموري وتجديد عقده مع الهلال

اخبار رياضية
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