شهدت المباراة التي جمعت بين فريق شباب النصر وضيفه الشباب، في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز لدرجة الشباب، لقطة إنسانية مؤثرة.
قام ضاري العنزي لاعب شباب النصر، بتقبيل رأس والدته وقدمها بعدما قدمت من حفر الباطن، لتشجيعه و حضور المباراة ضد الشباب،التي أقيمت عصر أمس الخميس،على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود “يرحمه الله” .
و التي انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف دون رد، و سجل اهداف شباب النصر فراس البريكان “هاتريك” و ايمن يحيى.
ليواصل شباب النصر تربعه على قمة جدول البطولة برصيد 59 نقطة فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.
وفق “أخبار 24”.