بالفيديو.. محمد بن فيصل: الهلال والاتحاد قطبا الكرة السعودية.. وهذا سبب نزولي أرضية الملعب

يرى رئيس نادي الهلال الأمیر محمد بن فیصل أن ناديي الھلال والاتحاد ھما قطبا الكرة بالمملكة، لافتاً إلى أن الفريقين لهما كاريزما معينة وطريقة مختلفة ووجودهما في أي بطولة بمستواهما الحقيقي يكون له فارق.
وقال الأمير محمد بن فيصل خلال حوار مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إنه مع كل الاحترام للأھلي والنصر وباقي الفرق السعودية، لكن الھلال والاتحاد ھما القطبان الأساسیان للكرة السعودية.
وأرجع رئيس نادي الهلال سبب نزوله أرضية الملعب والاحتفال مع اللاعبين في نهاية بعض المباريات إلى رغبته في مشاركته اللاعبين والجمهور الفرحة والمواساة أيضاً، مشيراً إلى أنه يفضل تلك الطريقة عن الاحتفال والمواساة بتغريدات في “تويتر”.
رئيس نادي #الهلال #محمد_بن_فيصل : لهذه الأسباب أنزل إلى أرض الملعب
والهلال والاتحاد قطبا الكرة السعودية “فقط”! #صدى_الملاعب #رئيس_الهلال_في_الصدى@m_bin_faisal pic.twitter.com/yhBxqeQ2LI
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٣ مارس ٢٠١٩