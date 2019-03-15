وكيل “الصحة”: الوزارة ستوقف تقديم الخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية مطلع 2021

قال وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني إن الوزارة ستوقف تقديم الخدمات لجميع للمستشفيات والمراكز الصحية مع بداية عام 2021.
وأوضح الشيباني خلال حديثه في لقاء عقد أمس الخميس مع القطاع الصحي الخاص في غرفة الشرقية، أن دور الوزارة سيقتصر على تنظيم الأداء، ووضع التشريعات، فيما سيتولى القطاع الخاص دور تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت الصحية.
وأبان أنه من المتوقع أن يكتمل مشروع التحول المؤسسي الذي تعمل عليه الوزارة الآن، قبل نهاية 2020، وعليه ستنقل وظائف تقديم الخدمات من الوزارة إلى الشركة القابضة المنتظر اعتمادها لتشغيل وإدارة المستشفيات والتجمعات الصحية المبدئية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الشيباني إلى أن الوزارة وضعت نموذجاً للرعاية الصحية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وهو يتضمن إجراءات ومسارات دقيقة، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال رفع نسبة التجمعات السكنية المغطاة بالخدمة الصحية إلى 88%، وغير ذلك من إجراءات تسهم في تلافي ارتفاع وتضاعف تكلفة القطاع الصحي.