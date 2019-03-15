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أخبار محلية > المملكة تدين إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة بنيوزيلندا
15/03/2019   2:27 م

المملكة تدين إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة بنيوزيلندا

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المصدر إن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الحادث الإرهابي، وتدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره أياً كان مصدره، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وشدد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق. وفق “أخبار 24”.

وقُتل حوالي 50 شخصًا وأصيب 20 آخرون بجروح بالغة نتيجة الهجومين المسلحين على مسجدين في كرايست تشيرش اليوم، منهم ثلاثون شخصا قتلوا في الهجوم الأول على مسجد بشارع دينز، فيما قُتل عشرة آخرون في هجوم ثانٍ على مسجد بضاحية لينوود.

المملكة تدين إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة بنيوزيلندا

أخبار محلية
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