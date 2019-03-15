تناقلت وسائل إعلام نيوزيلندية ودولية صورةً للمشتبه به الأول في تنفيذ الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا اليوم (الجمعة)، مشيرةً إلى أنه أسترالي ويبلغ من العمر 28 عاماً.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي قيل إن منفذ الهجوم بثه على “فيسبوك”، المنفذ حيث كان يرتدي بدلة مموهة تشبه الزي العسكري ويحمل بندقية آلية استخدمها في إطلاق النار على المصلين بالمسجد.
كما تناقلت تلك المنصات صوراً للأسلحة المستخدمة في الهجوم، مكتوب عليها أسماء أشخاص هاجموا مساجد من قبل.
وذكرت صحف بريطانية أن المهاجم يدعى “برينتون تارانت”، وهو أسترالي لأبوين بريطانيين، ونشر بياناً حول معتقداته وأفكاره تشير إلى أنه من مناصري اليمين المتطرف والمعادين للمهاجرين، حيث عبر عن غضبه ممن سماهم “الغزاة المسلمون” الذين يحتلون الأراضي الأوروبية.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن “تارانت” نشر بياناً مؤلفاً من 37 صفحة على الإنترنت يشرح بالتفصيل خططه لتنفيذ المذبحة قبل ساعات من الهجوم، ويوضح فيه لماذا اختار المساجد في كرايست تشيرش لتنفيذ الهجوم الذي قال إنه استلهمه من القاتل النرويجي “أندرس برينغ بريفيك” الذي قتـل 77 شخصاً عام 2011.
يذكر أن الهجومين المروعين أسفرا عن مَقتَل 49 شخصاً بالإضافة إلى 20 مصاباً على الأقل، وأعلنت الشرطة النيوزيلندية اعتقال أربعة أشخاص على خلفية الهجوم.