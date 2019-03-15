السفارة في نيوزلندا: إصابة مواطن سعودي في الهجوم الذي استهدف مسجدين بكرايست تشيرش

أكدت سفارة المملكة في نيوزلندا أن مواطناً سعودياً أصيب بجروح طفيفة في الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية بالبلاد أثناء صلاة الجمعة اليوم، مشيرة إلى أنه تم الاطمئنان على صحته وسلامته من قبل مسؤولي السفارة.
وأهابت السفارة بكل المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرور توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، داعية إياهم للتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ 0275922211.حسب “أخبار 24”.