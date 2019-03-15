مدير “المرور”: قادرون على فرض النظام.. ولن نستعين بسيارات المواطنين

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن المرور لم يستهدف مشاركة المواطنين بسياراتهم في رصد المخالفات، لافتاً إلى أنهم قادرون على فرض النظام.
وأوضح أن المواطنين ربما يكونون شركاء لنا في المستقبل وليس الآن؛ حيث هناك استجابة من المجتمع بهذا الخصوص، حسبما أوردت “عكاظ”.
وأضاف أن سيارات المرور السرية التي تعمل في الميدان، مجهزة بكاميرات رصد آلى لجميع المخالفات، مشيراً إلى أن 85% من الحوادث ترجع إلى سلوك قائد المركبة.
جاء ذلك رداً على أنباء أطلقها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المرور الاستعانة بسيارات المواطنين لتركيب كاميرات ترصد المخالفات.