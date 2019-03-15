شاهد.. الملك عبدالعزيز يدشن أول ناقلة نفط في ميناء رأس تنورة قبل 80 سنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، يوثّق لحظة تدشين الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أول ناقلة للنفط السعودي من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية قبل نحو 80 سنة.
وأظهر الفيديو صعود الملك عبدالعزيز، ويرافقه حشد من المسؤولين السعوديين والمهندسين الأمريكيين، على ظهر الباخرة وفتحه الصمام لضخ أول شحنة نفط، وذلك في 1 مايو 1939 م.
كيف كان تدشين المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله لأول شحنة نفط في رأس تنورة …
1 مايو 1939م.
مثل هذه الفديوهات تحثنا لشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا.
اللهم أدم على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الخير الوفير والأمان الدائم. pic.twitter.com/e5HZHGqqn3
— السعودية قديمًا (@KsaPast88) March 14, 2019
وفق “أخبار 24”.