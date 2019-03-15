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أخبار محلية > شاهد.. الملك عبدالعزيز يدشن أول ناقلة نفط في ميناء رأس تنورة قبل 80 سنة
15/03/2019   11:03 ص

شاهد.. الملك عبدالعزيز يدشن أول ناقلة نفط في ميناء رأس تنورة قبل 80 سنة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، يوثّق لحظة تدشين الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أول ناقلة للنفط السعودي من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية قبل نحو 80 سنة.

وأظهر الفيديو صعود الملك عبدالعزيز، ويرافقه حشد من المسؤولين السعوديين والمهندسين الأمريكيين، على ظهر الباخرة وفتحه الصمام لضخ أول شحنة نفط، وذلك في 1 مايو 1939 م.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الملك عبدالعزيز يدشن أول ناقلة نفط في ميناء رأس تنورة قبل 80 سنة

أخبار محلية
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