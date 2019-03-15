بعد 14 سنة من الجريمة.. العراق يقضي بإعدام قاتلي السفير المصري

أصدرت محكمة عراقية، حكماً بإعدام رجلين بعد إدانتهما بالخطف والقتل للسفير المصري السابق في بغداد إيهاب الشريف عام 2005، حيث كشف مجلس القضاء الأعلى في بيانه أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بعد اعتراف الجانيين بارتكاب الجريمة.
ووجدت المحكمة أن الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهمَين المدانَين، وذلك بعد 14 عاماً من ارتكاب الجريمة، فيما عبرت الخارجية المصرية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُّلطات العراقية في القضية.
يُذكر أن تنظيم ما كان يسمى “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” عام 2005، أعلن قتـل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق السفير إيهاب الشريف، 51 سنة، بعد أن اختطفه من أحد شوارع بغداد، أثناء سيره وحيداً.وفق “أخبار 24”.