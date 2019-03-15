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أخبار محلية > بينهم 5 سيدات.. إدانة مخالفين لنظام سوق المال ولوائحه وتغريمهم ما يقرب من 100 مليون ريال
15/03/2019   11:00 ص

بينهم 5 سيدات.. إدانة مخالفين لنظام سوق المال ولوائحه وتغريمهم ما يقرب من 100 مليون ريال

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نشرت هيئة السوق المالية، اليوم (الخميس)، مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بشأن دعاوى منفصلة رفعتهما ضد 19 متهماً خالفوا نظام السوق ولائحة سلوكياته التنظيمية.

وتضمن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامات على جميع المتهمين قاربت الـ 8 ملايين، مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.

كما ألزمت اللجنة المتهمين الـ 19 ومجموعة من المستثمرين برد مبالغ تجاوزت الـ 90 مليوناً لحساب هيئة السوق نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.  وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من ممارسات المتهمين، أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

بينهم 5 سيدات.. إدانة مخالفين لنظام سوق المال ولوائحه وتغريمهم ما يقرب من 100 مليون ريال

أخبار محلية
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