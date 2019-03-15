يعرض معرض الطيران الدولي الأول في السعودية طائرات مدنية وعسكرية بمشاركة شركات الطيران العالمية، والمقام في نادي الطيران في الثمامة شمال مدينة الرياض بـ80 كيلومتراً، وتجولت “أخبار24” في المعرض ورصدت طائرات ومروحيات مدنية وعسكرية منها ما يشارك في العمليات العسكرية لدعم الشرعية في اليمن.
وقال قائد المروحية من نوع AH-6I التابعة لوزارة الحرس الوطني المقدم طيار يوسف المانع، إن المملكة تنفرد بتملك المروحية AH-6I أمريكية الصنع، مشيراً إلى أن المروحية تتميز بمقدرتها على الاستطلاع، وحمل صاروخين، وصواريخ من نوع “فيلر”، والمشاركة بطريقة فنية في عملية الربط بمروحية الأباتشي أثناء القيام بغارة جوية لإصابة هدف عسكري.
وأضاف المانع، بأن المروحية تتميز أيضاً بأجهزة المناظير، والتسليح، والتصوير بالليزر في مختلف الأوقات والظروف الجوية، من مدى تسعة كيلومترات، بدقة 99.98، لافتاً إلى أن أجهزة التسليح تعمل بنظام ذكي أثناء تنفيذ عمليات عسكرية مستهدفة، ومفاجئة، وتستطيع استشعار المواقع، والأماكن الخطرة، كما يمكن توظيفها في مهام متعددة بجانب العمليات العسكرية كحماية المباني الحيوية، ومرافقة المواكب المدنية والعسكرية والوفود.
الجدير بالذكر أن المملكة وقعت عقداً في وقت سابق مع بوينغ لتصنيع 24 طائرة AH-6i ليتل بيرد لصالح قوات الحرس الوطني السعودي.