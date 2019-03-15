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أخبار محلية > إطلاق 3 آلاف سمكة “جامبوزيا” في سد وادي جازان‎ لمكافحة البعوض
15/03/2019   10:59 ص

إطلاق 3 آلاف سمكة “جامبوزيا” في سد وادي جازان‎ لمكافحة البعوض

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في محاولة منها للمكافحة والقضاء على اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض في سد وادي جازان، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 آلاف سمكة من نوع “الجامبوزيا” التي تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة علي الشيخي، أنّ تلك الخطوة تأتي حرصاً على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية، مبيّناً أن “الجامبوزيا” المعروفة بسمكة “البعوض” تتأقلم مع درجات الحرارة العالية في المياه العذبة، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة.

وتعتمد كثير من البلدان على سمكة “الجامبوزبا” كوسيلة ناجحة لمحاربة البعوض، الأمر الذي طبّقته المملكة في سد وادي جازان الذي يقع بين سلسلة من الجبال المرتفعة، حيث يبلغ مخزونه المائي 51 مليون متر مكعب، والمبني خصيصاً لدرء خطر الفيضانات على الأرواح والممتلكات.وفق “أخبار 24”.

إطلاق 3 آلاف سمكة “جامبوزيا” في سد وادي جازان‎ لمكافحة البعوض

أخبار محلية
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