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اخبار رياضية > الأهلي يرفض طلب الهلال بزيادة حصة جماهيره في ذهاب كأس زايد لهذا السبب
15/03/2019   10:58 ص

الأهلي يرفض طلب الهلال بزيادة حصة جماهيره في ذهاب كأس زايد لهذا السبب

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أفادت مصادر أن إدارة نادي الأهلي رفضت مقترحاً طرحته إدارة نادي الهلال بزيادة النسبة المخصصة لمقاعد جماهير الناديين إلى 30% خلال اللعب في ملعب المنافس ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن إدارة الأهلى رفضت طلب نظيرتها في الهلال وفضّلت الالتزام بلوائح البطولة التي تنص على تخصيص 5% فقط من مقاعد الملعب لجماهير الفريق الضيف؛ وذلك للاستفادة من اللعب وسط حضور جماهيري تصل نسبته إلى 95% من مدرجات الملعب خلال مباراة العودة.

ويستضيف نادي الهلال نظيره الأهلي مساء (الأحد) المقبل بملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يقام لقاء العودة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في 15 أبريل المقبل.

الأهلي يرفض طلب الهلال بزيادة حصة جماهيره في ذهاب كأس زايد لهذا السبب

اخبار رياضية
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