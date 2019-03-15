كشف فيديو متداول احتراق حافلة للنقل الجماعي أسفل عقبة ضلع في عسير عصر اليوم الخميس، ما تسبب في إغلاق العقبة مؤقتاً، مع حضور قوات الدفاع المدني.
وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في الحافلة وارتفاع ألسنة اللهب في السماء، في حين اصطف عدد كبير من السيارات بعد إغلاق الطريق، حتى وصل الدفاع المدني وتمكن من السيطرة على الحريق.
وأظهرت صورٌ الحافلةَ وقد تحولت لهيكل حديدي بعد أن أتت عليها النيران، التي شوهدت من مسافات بعيدة، وتحول معظم مكوناتها إلى رماد، ولم تقع إصابات بعد أن تم إخلاء 44 راكباً كانوا بها.
وفق “أخبار 24”.