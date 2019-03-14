النائب العام يُقرر فصل المتابعة عن دائرة التفتيش على أن ترتبط به مباشرة

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً بفصل المتابعة في النيابة العامة عن دائرة التفتيش وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بالنائب العام وتحت إشرافه مباشرةً .
وأوضح المعجب أنه بعد اعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، ولتطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخل ومعالجته، فقد أصدر قراره بالفصل بين المتابعة والتفتيش.
وأكد خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيس، أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المستمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تنسجم مع رؤية المملكة 2030 . وفق “أخبار 24”.
ونصت المادة 20 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها (النيابة العامة) على وجوب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة، على أعمالهم ومتابعتهم، وبجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم.
كما تضمنت وجوب التفتيش على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم، بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.