أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي، وهذا معناه أنهم راضون ومستقرون في أوضاعهم.
وقال العصيمي في مداخلة له ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الخميس) إن حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين خلال الأعوام الماضية.
وكانت الوزارة أعلنت نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبينة أن النسبة العامة للنقل بلغت 19.73%، وأن المنقولين على الرغبة الأولى يمثلون نسبة 60.84%، فيما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الثانية 6.36%..
أ. مبارك العصيمي -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم
85% من المعلمين لم يتقدموا لحرلكة النقل الخارجي، وهذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.#برنامج_ياهلا#خليجيةpic.twitter.com/i8j6XTlD52
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٤ مارس ٢٠١٩
#فيديو
الإعلامي #جمال_المعيقل @jalmuayqil يطرح سؤالا منطقيا على أالمتحدث الرسمي لوزارة التعليم: لماذا يعين المعلمين في مدن خارج مدن إقامتهم؟#برنامج_ياهلا#خليجيةpic.twitter.com/J28pZ9aAPJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٤ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.