فيسبوك يُعلن تغلّبه الكامل على أعطال الموقع وتطبيقاته

تغلّب عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس”، على العطل الفني غير المسبوق الذي أصاب الموقع وتطبيقاته معلناً عودة الموقع إلى العمل بشكل كامل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم.
وواجه مستخدمو تطبيقات “فيسبوك” و”ماسنجر” و”إنستغرام” و”واتساب”، صعوبةً كبيرة في استخدامها طوال يوم أمس الأربعاء، ما أثار ردود أفعال غاضبة بين المغردين الذين أطلقوا وسم “facebookdown#” للتعبير عن عدم قدرتهم على استخدام تلك التطبيقات بشكل سليم.
وكانت إدارة “فيسبوك” نفت في بيان لها، تعرّض الموقع لهجمات من نوع “DDoS” وهي هجمات إلكترونية لحجب الخدمة عن طريق إغراق الخوادم بكميات هائلة من البيانات بغرض إنهاك الخدمة وتوقفها. وفق”أخبار 24″.
وأدّت تلك الأعطال التي عانى منها نحو 2.3 مليار مستخدم، إلى توقّف الوظائف الرئيسية للتطبيقات المملوكة لفيسبوك، حيث لم يستطع المستخدمون تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة، حيث كانت تظهر لهم رسالة بشأن وجود “مشكلة في تحديث حالتك”.